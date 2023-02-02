نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الأول.. ظهرت الآن

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الأول بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الأول متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الأول

ومن جانبه قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم إنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الأول على الموقع من هنا .

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الأول

وأوضح أبو زيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.