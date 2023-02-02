«قصور الثقافة»: إقبال كبير من الشباب على مؤلفات طه حسين في معرض الكتاب

قال الشاعر جرجس شكري، أمين عام النشر بهئية قصور الثقافة، إنّ الهيئة احتفلت بذكرى مرور 50 عاما على عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي نادى منذ فترة مبكرة خلال عشرينات القرن الماضي، بإعمال العقل وقراءة التراث العربي قراءة تعتمد على السؤال وليس التسليم والموافقة على كل ما جاء فيه، مشيرًا إلى أنّ طه حسين كان من الأوائل الذين ركزوا على القومية والهوية الثقافية المصرية، موضحا أنه تم تقديم 20 كتابا للدكتور طه حسين في معرض القاهرة الدولي للكتاب مبدئيًا، لاقوا إقبالا كبيرا من الزوار خاصة الشباب.

البطولة لطه حسين بالمعرض

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية هبة ماهرعبر فضائية «dmc»: «شهدنا إقبالا من قبل الشباب في المرحلة الجامعية أو أقل على اقتناء أعمال الكاتب طه حسين، وذلك كان أمر مُفرح للغاية»، وتابع «نحن سعداء في الهيئة العاملة لقصور الثقافة بأن تكون البطولة لطه حسين في الدورة الـ54 خلال هذا العام من معرض الكتاب».

كتاب «محنة الدستور»

وأشار أمين عام النشر بهئية قصور الثقافة، إلى أنّ هناك كتاب خاص بالدستور في معرض الكتاب، موضحًا أنه مر 100 عام على أول إصدار للدستور في عام 1923، والذي جاء بعد ثورة 1919، لافتا إلى أنه تم وضع هذا الكتاب «محنة الدستور» للكاتب الكبير محمد زكي عبدالقادر ضمن سلسلة قُدمت منذ 3 سنوات تتحدث عن الهوية، وحظي بإقبالا كبيرا للغاية.