رحلة الطالبة «فاطمة الزهراء» من الأقصر إلى معرض الكتاب.. صوت يتلألأ في سماء العلم

صوت عذب وجذاب، تألق في الإنشاد الديني، جذب أنظار المترددين على جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نستحته الـ54، توسطت طالبة الثانوية العامة مجموعة من الزوار بملابسها البيضاء وملامحها الجميلة، لتطرب آذانهم بكلمات في حب رسول الله، التي جاءت من محافظتها الأقصر بشكل خاص للإنشاد وسط جناح الأزهر.

البداية في الإنشاد الديني

حنجرة ذهبية تميزت بها فاطمة الزهراء أحمد، منذ صغرها، لتبدأ في الإنشاد الديني بعد أن التحقت بدراستها الابتدائية في الأزهر، قائلة: «طول عمري بحب الإنشاد وبحب أسمعه واردده ديما، ولما أهلي سمعوني اقترحوا عليا أن أكمل في طريق الإنشاد على طول» حسب حديثها مع «الوطن».

عند سماعها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قررت أن تشارك به وبالتحديد في جناح الأزهر الشريف، «دي أول مرة أشارك بمعرض الكتاب، ولما سمعت بيه الأزهر عندنا قرر يعملنا زي رحلة مخصوص لزيارة المعرض للإنشاد في ساحة جناح الأزهر الشريف» حسب ما روته صاحبة الـ17 عاما.

السفر من الأقصر إلى القاهرة للإنشاد في معرض الكتاب

مسافات طويلة قطعتها طالبة الثانوية العامة، تاركة خلفها دروس ومذاكرة ودراسة، فقط من أجل الإنشاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، «طلعنا من قبل الفجر لأن المسافة طويلة جدا من الأقصر للقاهرة، احنا كنا مستعدين نعمل أي حاجة في سبيل أننا نشارك السنة دي بالمعرض وننشد في ساحة الأزهر» حسب تعبيرها.

الإعجاب بأصوات طالبات الأقصر

نظرات من الفخر والإعجاب، وجهت إلى طالبات الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر، لحظة إنشادهن لكلمات في حب الرسول، وتزداد النظرات فخرا عند معرفة قدوم الطالبات بشكل خاص من الأقصر إلى القاهرة، لقضاء بعض الوقت داخل أروقة جناح الأزهر والإنشاد به.