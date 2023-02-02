«حياة كريمة» تواصل تنظيم رحلات من القرى المدرجة بالمبادرة إلى معرض الكتاب

تستمر مبادرة حياة كريمة في تنظيم الرحلات الخاصة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأطفال القرى التي تندرج ضمن مشروع المبادرة الرئاسية، لزيارة المعرض وقضاء وقت ممتع بين الكتب.

ومن بين الرحلات الأخيرة التي نظمتها «حياة كريمة» لأطفال القرى التابعة لها إلى معرض الكتاب، رحلة من محافظة القليوبية، حيث زار الأطفال جناح «حياة كريمة» داخل المعرض، وشاركوا في عدد من الفعاليات والمسابقات.

وشهدت رحلة أطفال «حياة كريمة»، داخل معرض الكتاب، جولات ممتعة في قاعات المعرض المختلفة، وفقرات مختلفة في برنامجهم اليومي تهدف لزيادة توعية الأطفال وتثقيفهم بما يتناسب مع أعمارهم، ويأتي ذلك في إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة أن الثقافة والفنون من أساسيات التنمية الشاملة للإنسان وبناء الشخصية المصرية.

ويتردد زوار معرض الكتاب على جناح «حياة كريمة»، لالتقاط الصور التذكارية مع الشكل الريفي المستخدم في تصميم الجناح؛ كما يتطلعوا على مقاطع الفيديو التي تبرز الجهود التي قدمتها المبادرة الرئاسية داخل قرى مصر، وكذلك يتلقى الزوار الكتب التعريفية بمشروعات المبادرة في القرى.