العثور على أقدم سمكة في التاريخ.. عمرها 320 مليون عام ومن آكلات اللحوم

لا يتوقف العلماء والباحثون، عن اكتشاف العديد من الحفريات والأشياء التي تعود لمئات القرون السابقة، آخر تلك الاكتشافات كانت سمكة متحجرة يعود عمرها لـ320 مليون عام، وهو أقدم نموذج لدماغ فقاري محفوظ، وتم العثور عليها بمنجم فحم بمقاطعة لانكشاير في بريطانيا.

العثور على دماغ السمكة، كان نتاج لعملية حفر وتنقيب بدأت منذ عقود، في منجم الفحم بمقاطعة لانكشاير، إذ أوضح الخبراء، أن اكتشاف حفرية السمكة يساهم بشكل كبير في معرفة تطور الدماغ في الأسماك العظمية القديمة، وفقًا لما نشرته مجلة «نيتشر» البريطانية.

العثور على دماغ وأعصاب السمكة

أعاد فريق من الباحثين «الأنجلو أميركيين»، فحص الحفرية، باستخدام الأشعة المقطعية، لتصوير رأس السمكة، ولم يكن اكتشاف الحفرية هو الوحيد، حيث توصلوا إلى دماغ وأعصاب محفوظة بشكل جيد، يبلغ طولها بوصة واحدة.

واستطاع الباحثون، معرفة كيفية تطور الأعضاء في السمكة، بداية من كونها جنينًا، وشرح الباحثون قائلين: «عندما نما دماغ السمكة حدث إليه انحناء على نفسه، وهي ميزة معروفة باسم الدماغ الأمامي المتخثر».

الحفرية أقدم مثال لدماغ فقاري متحجر

أكد الباحث الرئيسي في الدراسة رودريجو فيجيروا، من جامعة ميشيجان، أن حفرية السمكة التي عثر عليها تمثل أقدم مثال لدماغ فقاري متحجر، وأن الكثير مما توصل إليه العلماء في الماضي، حول تطور دماغ الكائنات الحية سيعاد النظر فيه، وسيحتاج إلى إعادة صياغة.

وتعرف السمكة باسم «كوكوسيفالوس ويلدي»، ويقول فيجيروا: «الفقاريات مخلوقات لها عمود فقري، وكان طول السمكة، يبلغ حوالي 6 إلى 8 بوصات»، وربما كانت تعيش في النهر، ومن شكل الفك والأسنان، يمكن تخمين أنه ربما كانت من الكائنات آكلة اللحوم.