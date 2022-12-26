«يونسكو»: تهديدات بانقراض مليون نوع من الكائنات الحية من أصل 8.1 مليون

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ تهديدات بانقراض مليون نوع من الكائنات الحية من أصل 8.1 مليون هو أمر خطير، إذ أن التنوع البيولوجي يقصد به كل أنواع الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو حتى الدقيقة كالكائنات الدقيقة، متألفة للحفاظ على أشكال الحياة على الكرة الأرضية، لافتًا إلى أن العلماء لديهم توصيف من 10 إلى 30 مليون نوع إلا أن ما تم الوصول بالفعل إليه حوالي 2.3 مليون نوع فقط.

الحفاظ على التنوع البيولوجي ضروري لمجالات متعددة كالطب والغذاء

وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنّ الحفاظ التنوع البيولوجي ضروري لمجالات متعددة كالطب والغذاء والصناعة والنظم البيئية، لافتًا إلى أنّ الرئيس السيسي حرص بكل الخطابات التي ألقاها بمؤتمرات التنوع البيولوجي على تأكيد وضع مصر لنظام فعال للحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ إنّ مصر بها الآن أكثر من 30 محمية.

العالم أجمع الآن يشهد انقراض العديد من الأنواع نتيجة التغيرات المناخية

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أنّ العالم أجمع الآن يشهد انقراض العديد من الأنواع نتيجة التغيرات المناخية كون كل كائن حي من خلق الله سبحانه وتعالى يعيش ببيئة لها خصوصية معينة، مشيرًا إلى أهمية ودجود كا الكائنات الحية التس تحافظ على حدوث التوازن بالنظام البيولوجي على الأرض، فكل كائن حي له علاقة بكائن حي آخر ليحقق التوازن الطبيعي بين كل الكائنات على سطح الأرض.