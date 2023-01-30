«الغرف التجارية» تتوقع تراجع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الأسماك خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، استقرارا نسبيا، بعد تراجع الأسعار خلال الأسبوع الماضي وسط توقعات باستمرار التراجع خلال الأسبوع الجاري.

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية لـ «الوطن»، إن تراجع أسعار الأسماك يعود إلى توافر المعروض، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا ملحوظا في الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

سعر البلطي والكابوريا في الأسواق

وسجل السعر المتداول للبلطي الكبير اليوم 45 جنيها والفيليه المجمد 100 جنيه بينما سجلت المكرونة السويسي 85 جنيها والمجمد 35 جنيها، ووصل السعر المتداول للكابوريا 52 جنيها والسردين 47 جنيها والمجمد 20 جنيها والثعابين 150 جنيها والموسى 205 جنيهات والدنيس 72.5 جنيه.

السبيط والجمبري في ارتفاع متزايد

وسجل سعر كيلو السبيط اليوم 155 جنيها والسمك الوقار والقاروص 100 جنيه وسجل سعر البوري في الأسواق اليوم 70 جنيها والقراميط 15 جنيه، فيما بلغ السعر المتداول لقشر البياض اليوم في الأسواق 85 جنيها ووصل سعر الجمبري الجامبو إلى 410 جنيهات والوسط 210 جنيهات بينما وصل سعر الجمبري المجمد اليوم إلى 175 جنيها والمزارع 270 جنيها والماكريل المجمد في الأسواق 30 جنيها.