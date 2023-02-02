مبادرة «جيل الخير» لتركيب أسقف وتوصيل المياه بالإسكندرية: فيها حاجة حلوة

أطلق مجموعة من شباب الإسكندرية مبادرة تحت شعار «جيل الخير» في أحياء المحافظة، ومنها منطقة البيطاش بحي العجمي، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم الخير للبسطاء من أهالي الإسكندرية من توصيل وصلات مياه للمنازل، وعمل أسقف لأسر أخرى لحمايتهم من البرد وقسوة الشتاء، وإنشاء مشروعات صغيرة لهم تدر دخلا دائم يساعدهم على متطلبات الحياة.

حملة كساء الشتاء وأسقف الستر

أنشطة كثيرة يقوم بها الشباب، تأتي في مقدمتها معرض الكساء الشتوى الخيري، وعمل أسقف للمنازل، بحسب محمد حمدى سعداوي، قائد فريق جيل الخير، البالغ من العمر 24 سنة، وخريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية، قائلا في حديثه لـ«الوطن» إنّ أهم أنشطة جيل الخير في الإسكندرية هي إقامة معرض للملابس الشتوية، وخاصة للأطفال ليختاروا بأنفسهم ما يناسبهم من الملابس إلى جانب توزيع البطاطين على الأسر، أما عن أسقف الستر ننفذها في البيوت القديمة وللحالات الملحة، ونقوم بتركيب أسقف خشبية أو خرسانية.

مبادرة فريق الخير تجوب 13 حيا في الإسكندرية

وأضاف أنّ أعضاء مبادرة فريق الخير، البالغ عددهم 70 شاب وفتاة، اجتمعوا على حب الأعمال الخيرية التطوعية، ويعملون بأيديهم سواء في بناء أسقف المنازل المتهالكة أو توصيل المياه، لافتا إلى أنهم يجمعون التبرعات من الأهل والأقارب، وتمكنوا من تقديم أنشطة متنوعة في ما يقرب من 13 حي ومنطقة سكنية في الإسكندرية، «من الأشياء التي تفرحنا سداد ديون الغارمين لإنقاذهم من السجن والحبس، كما نعمل بأيدينا حتى نشعر بالمشاركة الكاملة مع أهلنا في الإسكندرية».

توفير عمرتين للأمهات في عيدهم

وأوضح أنّ جيل الخير يحتفل بعيد الأم بشكل مختلف، إذ نكرم أمهات الأيتام ونجري سحب على عمرتين، نتكفل بكل ما يخص العمرة للأم منذ الاستعداد للسفر حتى العودة إلى أسرتها، كما نشارك في تجهيز العرائس وتقديم مساعدات في الحالات المرضية، وتقديم أجهزة طبية إلى المستشفيات ولا نترك عملا خيريا نستطيع المشاركة فيه، متمنيا انتشار مبادرة فريق الخير، وانتقالها إلى جميع محافظات الجمهورية.