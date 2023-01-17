تسليم 3 آلاف و934 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

قدمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، 3 آلاف و934 مشروعا تنمويا ممثلة فى قروض حسنة، وتسليم أكشاك، ومواشٍ، تماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وذلك من بداية عمله حتى الآن.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يُقدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأوضح «مسلم»، أنه تم التوزيع على الشباب غير القادرين ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة، وهي البرلس، وبيلا، والحامول، ودسوق، والرياض، وسيدى سالم، وفوه، وقلين، وكفر الشيخ، ومطوبس، مضيفاً أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كل فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن جمعية الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز محافظة كفر الشيخ، وأن جميع خدمات الأورمان تُقدم إلى المستحقين بالمجان تماماً دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.

الجدير بالذكر، أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفر الشيخ تقوم بإجراء قوافل طبية، وعلاج حالات العيون، وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج اليتيمات، وإقامة معارض الملابس المجانية.