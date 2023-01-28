وزير التنمية المحلية: التوسع في منافذ السلع المخفضة بالمناطق الأكثر احتياجا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، خلال جولته الميدانية بمحافظة مطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل ل20% وذلك بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، وسط تواجد كبير من المواطنين بالمعرض الذين أقبلوا على شراء السلع،وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تكليفات د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

توفير السلع بسعر مخفض

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الاساسية والخضروات والفاكهة ، وأكد اللواء هشام آمنة أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية .

حملات مكثفة

ووجه اللواء هشام آمنة بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالاسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجه وزير التنمية المحلية بقيام الجهات التنفيذية بالمحافظة بحملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

ومن جانبه أكد محافظ مطروح على استمرارية المعرض وانه جارى فتح عدد من المعارض الأخرى بمدن المحافظة مع التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الاسواق بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة ،والتأكد من توافر السلع الاساسية باستمرار مع تعويض المباع منها ،والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض التى تستمر حتى أخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين.

وأشار محافظ مطروح الى انه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية سيتم دفع سيارات متنقلة بالسلع الغذائية المخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة لضمان وصول معارض أهلا رمضان لكافة المواطنين في كافة المراكز والقرى.وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لوصول السلع المخفضة و الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.