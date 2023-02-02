مصرية حاصلة على جائزة أممية: قضيت 20 عاما في خدمة منظمة الصحة العالمية

قالت الدكتورة حبيبة حسن علي، المدير السابق بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والحاصلة على جائزة الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية في طوكيو، إنها حصلت على جائزة خاصة بعلماء التغذية فوق سن 80 عاما، ولهم تأثير وإنجازات على الصعيد القومي والإقليمي والدولي، مشيرة إلى أنها اهتمت بمجال التغذية بسبب والدها الدكتور علي حسن، الأستاذ السابق في طب القصر العيني، وأول من أجرى مسح شامل للتغذية سنة 1936 في مصر.

20 سنة خدمة بمنظمة الصحة العالمية

وأضافت «علي»، خلال حوارها عبر فضائية «dmc»: «لما شوفت والدي وعمله وأنا صغيرة في المرحلة الثانوية، قولتله أنا عايزة اتخصص في التغذية واشتغل في الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أنها قضت 20 سنة خدمة بالمركز الرئيسي بسويسرا لمنظمة الصحة العالمية، متابعة أنها حصلت على منحة دراسية بجامعة كولومبيا في أمريكا.

أبرز مناصبها خلال مشوارها العلمي

وتابعت: «على المستوى الإقليمي أعمل مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بالجامعة العربية ومنظمات العربية»، موضحة أنها عضو في المجلس العلمي لاتحاد جمعيات التغذية الأفريقية وبينها مصر، كما أنها مُقَيمة لدى الاتحاد الأوروبي للبحوث، بالإضافة إلى كونها خبير في برنامج خاص بدعم البحوث والابتكار في الأمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة في أفريقيا.