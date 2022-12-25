أكاديمية البحث العلمي: التغذية السليمة جزء من تحقيق التنمية المستدامة

قالت الدكتورة حبيبة واصف، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والفائزة بجائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية، أن دول العالم تعمل حاليا على الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للتقدم في كل نواحي الحياة، ولكن بدون تغذية سليمة لن يحدث تنمية.

علاقة التغذية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت «واصف»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» من باريس ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن التغذية عنصر مهم ويحقق أهداف التنمية المستدامة فالعقل السليم في الجسم السليم والجسم السليم من خلال التغذية السليمة.

وأكدت أن مصر تشهد تطورا كبيرا في التغذية السليمة: «مصر لديها جذور عميقة في التغذية، إذ أنها تعد أول دولة تُدخِل علم التغذية لديها في فترة الثلاثينيات، وبالتالي لدينا تاريخ طويل في التغذية وقمم عالية في هذا المجال».

خطة شاملة في مصر

وأوضحت أن مصر وضعت خطة شاملة في مؤتمر قمة النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، وهي بصدد تنفيذها، لافتة أن التنسيق بين الشركاء الذين يساهمون في النهوض بملف التغذية في مصر يحتاجون للدعم، كما أن الدولة بصدد تشكيل لجنة عليا للتغذية.

وتابعت: «لا أستطيع القول إن المصريين يتناولون الطعام بشكل خاطئ، ولكن لا يعرفون كيفية اختيار الطعام الصحي بشكل صحيح، كما أن الدراسات المتعلقة بالغذاء حاليا لم تعد منفصلة أو منفردة، ولكن يوجد منهج جديد يتم تطبيقه، ويتعلق بدراسة وتقييم المحيط الغذائي للإنسان أو للأسرة، ومصر ستشترك في الشبكة التي تطبق هذا المنهج».

الأساس الجيد في التغذية يبدأ من الحمل

ولفتت إلى أن الأساس الجيد في التغذية يبدأ من الحمل والطفولة المبكرة، ومصر بدأت في تطبيق خطة لرعاية الطفولة المبكرة، وتبدأ من الحمل حتى السن المدرسي، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة واليونسف وكل الوزرات المعنية، ونتائج هذه الخطة ستظهر قريبا.