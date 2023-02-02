رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس بعد اعتمادها اليوم

يبحث الطلاب عن رابط نتيجة الشهاده الإعدادية بمحافظة السويس للدخول عليه ومعرفة النتيجة التي اعتمدها اليوم، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بنسبة نجاح تجاوزت 82%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلن ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس للوطن أن الطلاب يمكنهم معرفة النتيجة عن طريق الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، من هنا.

خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إن خطوات الدخول ومعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس كالتالي:

- الدخول على رابط الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس مباشرة أو عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس، من خلال الرابط.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب من اليسار إلى اليمين.

- الضغط على عرض النتيجة.

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد اعتمد اليوم الخميس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 82.88%.

يذكر أن نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول العام الماضي بلغت 74.42%، وفي الفصل الدراسي الثاني بلغت 81.2%.