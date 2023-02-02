رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والتي اعتمدها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس، وعُقدت امتحاناتها ورقيا وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موضحة أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المقررات الدراسية والمجموع الكلي.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- يحصل الطالب على النتيجة شاملة المجموع الكلي.

مناقشة تفاصيل مجموعات الدعم المدرسية

وفي سياق متصل، عقد أشرف سلومة وكيل الوزارة، اجتماعًا مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بشأن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس الآمناء والآباء والمعلمين، وتنفيذا لتعليم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن مجموعات الدعم المدرسية، تحقيقا للاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المميزة الموجودة بمحافظة الجيزة للقضاء على عشوائية السناتر وتحقيق أقصى استفادة للطالب وولى الأمر.

ويهدف الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال، حيث تم قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، وأهم المشكلات التي تعترض الإدارات، وعرض ومناقشة المجموعات الدراسية، وعرض المذكرات المالية المطلوب صرفها من حساب مجلس الأمناء بناءً على الخطة المعتمدة لبرامج ومشروعات التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2022-2023 ومناقشة مشروعات الدعم.