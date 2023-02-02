رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والتي عٌقدت امتحاناتها ورقيا على مستوى المديرية بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، والأسئلة المقالية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة على هذا الرابط، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتيجة برقم الجلوس، حيث يحصل الطالب على النتيجة شاملة الدرجات في جميع المقررات الدراسية والمجموع الكلي والذي يتكون من 140 درجة.

تفاصيل مهمة بشأن آليات تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وفي سياق متصل، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عقد العديد من الورش لموجهي المواد بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، وجرى التنبيه في هذه الورش على أنّه حال عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس «صفرا» فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

وأضاف أيمن موسى، في بيان له، أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة، وتم تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتنبيه على المصحيين بمراعاة تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها والدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما، والكتابة بشكل واضح، والتوقيع بالاسم واضحا عليه من قبل المقدر والمراجع.

ترتيب أوائل الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 97.37%.

- إدارة شبرا بنسبة نجاح 96.70%.

- إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 93.54%.

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