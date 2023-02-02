مدبولي: مصر مهتمة بقضايا التنمية في القارة الأفريقية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خالص الشكر والتقدير نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، قائلا إنّ القمة معنيّة بدعم المواقف الأفريقية في كل المجالات، وأشكر الأمين العام على تنظيم هذه القمة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في قمة داكار، أنّ مصر تولي اهتماما كبيرا بوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي في إطار الأجندة الأفريقية 2063، وبقضايا التنمية عامة، موضحا أنّ المؤتمر يؤكد بشدة الأهمية التي نوليها جميعا للقارة الأفريقية والتنمية والتحديات التي تواجه قارتنا.

وقال رئيس الوزراء، إنّ مصر لها مشروعات عدّة، منها الربط النهري بين مصر وقارة أفريقيا، وهناك جهود مبذولة في هذا الإطار، حيث عقدت مصر اجتماعا وزاريا على أعلى مستوى لمناقشة المشروع.

وتابع مدبولي، أنّ هناك كفاءات عديدة في أفريقيا مستعدة لمشاركة الخبرات، كما أنّ الشراكات الدولية لها دور كبير في الاستثمارات المختلفة، وفي مجال تخفيف الدَيْن المحلي، وأفريقيا يجب أن تكون محور اهتمام العالم كله، كما أنّ مصر تعلن دعمها لكل مشروعات التنمية في أفريقيا، وتولي اهتماما بالقارة الأفريقية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع والتحديات الكثيرة، وأعتقد أنّنا يمكننا الوصول إلى شراكات مختلفة وتشجيع الاستثمارات في أفريقيا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للقارة.