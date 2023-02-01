مدبولي: 3 إجراءات لمساعدة القطاع العقاري على مواجهة الأزمة العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة حريصة على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مبينًا أنَّه تمّ التنسيق مع المستثمرين العقاريين وحددوا عدد من مطالبهم، وبعد التنسيق مع وزير الإسكان، ومجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمّ انعقاد اجتماع «المجلس» سابق الذكر، وإصدار قرارات هامة لدعم قطاع التمويل العقاري.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل، أن مجلس «المجتمعات العمرانية» وافق على مدّ المدد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% من المدة نفسها، موضحًا أنه لو كانت فترة تنفيذ المشروع 5 سنوات كحد أقصى للتنفيذ؛ فإنه تم إضافة سنة إضافية، وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم نتيجة للظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّه تمّ تقليل نسبة التنفيذ التي تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية المشروع مكتمل فيها من 90% إلى 85%، مع ترك المستثمر ينفذ باقي الـ15% وفق الظروف المناسبة له.

وأشار إلى الموافقة على تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض على شركات التطوير العقاري من 2%، إلى 1% بعد موافقة مجلس هيئة المجتمعات العمرانية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، على هذا الأمر.