بث مباشر.. انطلاق قمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا بحضور «مدبولي»

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لقمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، في العاصمة السنغالية داكار.

وغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر أمس، إلى العاصمة السنغالية داكار، على رأس وفد رسمي يضم وزراء «الكهرباء، والإسكان، والنقل»، وعدد من مُمثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الثانية لقمة «تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا»، التي تستضيفُها السنغال يومي 2 و3 فبراير.