محافظ بورسعيد يتفقد مركز التدريب الإقليمي لهيئة الإسعاف

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مركز التدريب الإقليمي لهيئة الإسعاف المصرية ببورسعيد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على المنشآت الطبية و الصحية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى، ورافقه خلال الجولة دكتور حسين كساب مدير هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية والمشرف العام علي فرع الهيئة ببورسعيد.

الخدمات الإسعافية

واطمأن محافظ بورسعيد على تقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى، كما تأكد من سرعة التواصل مع المواطنين لتقديم خدمات الإسعاف في أسرع وقت، وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال الإسعاف و جهودهم المتواصلة لسرعة اسعاف المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم، مؤكدا أن رجال الإسعاف يواصلون العمل ليلا ونهارا لإنقاذ المرضى، مثنيا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الإسعاف في محافظة بورسعيد، فضلا عن تزويده بأحدث الوسائل الصحية لاسعاف المرضي، وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

الطفرة الطبية ببورسعيد

وأكد المحافظ، على أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، أصبح النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه دكتور حسين كساب مدير هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية والمشرف العام علي فرع الهيئة ببورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته المستمرة لسير العمل داخل مرفق الإسعاف ببورسعيد ، وتقديم الدعم الكامل بما يحقق أفضل خدمة صحية للمواطن.