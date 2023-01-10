إلغاء مباراة فريقي الدلنجات وسخا في البحيرة لعدم جاهزية سيارة الإسعاف

أصدر الحكم الدولي محمود البحيري، المُعين من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بإلغاء مباراة فريق الدلنجات ضد فريق سخا المقامة على ملعب إيتاى البارود، لعدم جاهزية سيارة الإسعاف المتواجدة داخل الملعب.

حيث قام الحكم محمود البحيري، ويحى بلبع مراقب المباراة بالنزول إلى أرض الملعب لمعاينة سيارة الإسعاف قبل المبارة مباشرة، وطلبوا من المسؤولين بنادي الدلنجات بتغير سيارة الإسعاف.

إلغاء مباراة الدلنجات وسخا في البحيرة

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة فريق الدلنجات، أن هذه السيارة هى المرافقة للفريق في جميع مباريات الفريق منذ أكثر من ثلاث سنوات، على إثر ذلك أطلق الحكم صافرة إلغاء المباراة.

وأوضح شريف هندي، رئيس مجلس إدارة فريق الدلنجات، أن النادي ينفذ عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم بنقل مبارتين خارج ملعبه ويلعب على ملعب إيتاى البارود.

إلغاء مباراة الدلنجات وسخا لعدم جاهزية سيارة الإسعاف

وأشار «هندي»، إلى أنه جرى الإعداد لاستقبال فريق سخا، وتجهيز سيارة إسعاف مرافقة للفريق فى جميع مبارياته خلال دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأن السيارة المتواجدة بالملعب يوجد بها أخصائي علاج طبيعي بمستشفى دمنهور التعليمي، مشيرًا إلى أنه فوجئ بنزول الحكم إلى أرض الملعب في تمام الساعة الثانية والنصف أى قبل بداية المباراة بشكل لمساعدة مراقب المباراة لمعاينة سيارة الإسعاف.

تغيير سيارة الإسعاف

وذكر شريف هندي، أنه كان يجب على الحكم معاينة سيارة الإسعاف المتواجدة بالملعب قبل بداية المباراة بفترة كبيرة حتى يتسنى له استبدالها، وليس قبل المباراة مباشرةً، لافتًا إلى أنه لم يتعرض لمثل هذه الحالات طوال رئاسته للفريق مع العلم أن سيارة الإسعاف المتواجدة التي يزعم حكم المباراة عدم جاهزيتها هي المرافقة للفريق في جميع مبارياته.