تعرف على شروط التقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

عرضت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، رابط إلكتروني للتقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية، بدلا من الذهاب للمدرسة.

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه لأول مرة يتم إلكترونيا، وذلك تيسيرا على أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في التقدم بتظلم على نتيجة امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2022 – 2023.

وأشارت إلى أن تدشين رابط تظلمات الشهادة الإعدادية، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتعاون مع إدارة التحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

ولفتت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أن الرابط الإلكتروني لتظلمات الشهادة الإعدادية وتسجيل الرغبات في اختيار المواد الدراسية محل التظلم، يتم من خلال الرابط.. اضغط هنا

شروط تظلمات الشهادة الإعدادية

وأضافت الدكتورة هالة عبدالسلام، أن البيانات والشروط المطلوبة للتقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية هي:

ملئ استمارة تظلمات الشهادة الإعدادية الإلكترونية الموجودة في الرابط.

تسجيل البيانات المطلوبة بكل دقة وطباعتها.

إرفاق صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إرفاق صورة ضوئية لرقم جلوس الطالب.

تسليم الاستمارة والمستندات أعلاه إلى لجنة التظلمات بالدور الأرضي بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحي الضواحي، لتحديد موعد الاطلاع على تظلمات الشهادة الإعدادية.

سداد الرسوم المقررة للتظلمات عن كل مادة بمكتب المعاون المالي بديوان المديرية.

مكان الإطلاع على تظلمات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد السيد عبدالعال الرسمية للغات، بجوار مستشفى عطاء.

كود تظلمات الشهادة الإعدادية

وأعلنت وكيل تعليم بورسعيد، أنه جرى أمس استقبال كود الإلكتروني الموجود على استمارة التظلم الإلكترونية للطالب في تظلمات الشهادة الإعدادية من رقم 1 وحتى رقم 200، واليوم سيجرى استقبال كود الطلاب من 201 وحتى 400.