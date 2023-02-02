رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تحقيق التكامل القاري في «البنية التحتية»

قال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن البنية التحتية تمثل القاعدة الرئيسة للتنمية في أفريقيا، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل الأفريقي القاري في هذا الملف.

وأضاف في كلمته، بقمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، أنّ مصر تولي اهتماما كبيرا بوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي في إطار الأجندة الأفريقية 2063، وأنّ الوضع الحالي يشير إلى أن أفريقيا تحتاج إلى جهود كبيرة ونموا اقتصاديا يقدر بـ 2% سنويا، وهذا الأمر واضح وجلي.

وتابع، أن البطء الذي يجرى التعامل به في تناول هذه القضايا، مثل إنشاء المطارات ومشروعات الكهرباء يكلف القارة 40% من الإنتاجية ويعوق عجلة التنمية.

وأشار، إلى أن نسبة كبيرة من القارة تفتقر إلى الكهرباء، لافتًا إلى أنّ الاتحاد الأفريقي أطلق عدة مبادرات في هذا الصدد مثل برنامج تطوير البنية التحتية والبرنامج الرئاسي لدعم البُنى التحتية، مشددًا على أنّ هذا الملف ارتكز على مشروعات عديدة جرى توثيقه بشكل جاد ومهم ويحتوي على دراسات جادة.

وشدد، على أنه حان الوقت للعمل بسرعة وفعالية وبجرأة لتنفيذ مشروعات تطوير وتنمية البنية التحتية، إذ أنها لا تأتي من السماء لكنها تحتاج إلى تخطيط وتنفيذ وعزيمة وإصرار.

ولفت، إلى أن أفريقيا بشدة في عام 2019 جراء الأزمة العالمية، داعيا الحكومات إلى الإسراع في تنفيذ السياسات التي من شأنها حماية الاستثمارات ومحاربة الفساد، كما أنّ جذب الاستثمارات مشروط بتحقيق الأمان، ويجب دعم كل الإجراءات التي تساعد على تقليل الدين، وان تعتمد القارة على قوتها.