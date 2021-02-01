عاجل.. وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات الأفريقية وانعكاسها على الأمن والسلم بالقارة الأفريقية، بما يسهم في التصدي للتحديات الأفريقية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات، خاصة فى مجال قوات حفظ السلام بالقارة الأفريقية.

من جانبه أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط مفوضية الاتحاد الأفريقي والقوات المسلحة المصرية، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عددا من كبار قادة القوات المسلحة.