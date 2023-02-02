حركة الصيد تتأثر بحالة الطقس في مصر.. الأسماك تهرب للأعماق

تعيش مدينة بورسعيد أجواء شتوية باردة، مع احتمالية سقوط الأمطار على مختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن حالة الطقس في مصر، إلا أن هذا لا يؤثر فقط على حركة المارة والمواطنين، ولكن يؤثر أيضا على حركة الأسماك والصيد.

الصيد يتأثر بحالة الطقس في مصر

وقال محسن فؤاد، تاجر أسماك ببورسعيد إن حركة الصيد تتأثر بحالة الطقس في مصر ونوة الكرم التي تمر بالبلاد، فكلما يشتد البرد تهرب الأسماك إلى قاع البحر ويصعب صيدها، بالإضافة إلى ارتفاع حركة الأمواج الأمر الذي يصعب عملية النزول في البحر للصيد.

وأوضح أن تأثير الطقس المتقلب يجعل المعروض من الأسماك قليلة ويرفع سعرها.

متابعة حالة الطقس في مصر

في سياق منفصل، قال دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد إن غرفة عمليات الحي تتابع علي مدار الساعة حالة الطقس في مصر و مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد، وتم تكثيف استعدادات بنشر سيارات الفاكيوم والنافوري بالشوارع تحسبا لسقوط الأمطار بالإضافة إلى أعمال النظافة وتسليك بالوعات مياه الأمطار والصرف الصحي بنطاق الحي، مؤكدا استمرار حالة الطوارئ بالحي لمواجهة الأمطار والطقس البارد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة والصرف الصحي بالحي.