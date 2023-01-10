10 معلومات عن المرتفع الأزوري.. يؤثر على حالة الطقس في مصر

شهدت الدول العربية، خلال الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، تمثلت في تأثرها بالمنخفضات والمرتفعات الجوية، ورافقها سقوط أمطار متوسطة وغزيرة، وهبوب رياح نشطة، وانخفاض درجات الحرارة، في حين تتأثر مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بامتداد المرتفع الأزوري في طبقات الجو العليا، والذي يستمر لمدة 48 ساعة، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، أمس الاثنين.

ما هو المرتفع الأزوري؟

وتستعرض السطور التالية معلومات عن المرتفع الأزوري الذي يؤثر على حالة الطقس في مصر خلال المرحلة الراهنة، وفقا لموقع «ميوتوآلارم»، التابع لهيئة الأرصاد الأوروبية، كالتالي:

- المرتفع الأزوري نظام ضغط جوي مرتفع شبه استوائي، يقع مركزه بالقرب من جزر الأزور في المحيط الأطلسي، وسُمي بنفس الاسم.

- يشكل أحد قطبي ظاهرة «NAO»، وهي تذبذب شمال الأطلسي، فيما يشكل المنخفض الآيسلندي القطب الآخر.

- يتميز بضغط جوي مرتفع وهواء جاف وأجواء صافية ورياح سطحية منخفضة السرعة.

- يعتبر أحد العوامل المؤثرة على مناخ الكرة الأرضية، حيث يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والأعاصير.

- يؤثرعلى تغير المناخ والطقس في مناطق واسعة تتضمن أوروبا وشمال إفريقيا، وقد يصل تأثيره لحوض البحر المتوسط.

- يمتد من الشرق إلى الغرب مع تمركز قيم ضغطه العليا على الجزء الشرقي من المحيط الأطلسي.

- يظهر تأثيره أكثر خلال فصل الصيف حين يظهر تباين واضح بين درجتي حرارة البر والبحر، فتتمركز ذروته الصيفية بين 34 و38 درجة شمالا تقريبا.

- يؤثر في منحى سير الأعاصير، حيث يرسل العواصف غربا نحو منطقة البحر الكاريبي وجنوب شرق الولايات المتحدة.

- يكون أقل تأثيرا خلال فصل الشتاء، ويتمركز على خط عرض أقل نسبيا.

- يتغير الضغط الجوي في مركزه بشكل طفيف جدا بين فصل الصيف والشتاء.