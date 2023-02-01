استمرار توقف حركة الصيد وغرفة عمليات تتابع تقلبات الطقس في بورسعيد

يستمر إغلاق ميناء الصيد البحري ببورسعيد لليوم الثاني على التوالي بسبب نوة الكرم، التي تمر بالبلاد مصاحبة لرياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة في بورسعيد، مع احتمال كبير للسقوط الأمطار طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية لسقوط الأمطار على المحافظات الساحلية.

ووصلت درجات الحرارة في المحافظة إلى 10 درجات الصغرى و15 درجة للكبرى مع ورياح شمالية غربية باردة تراوحت من 18 إلى 25 كيلومترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، توقف حركة الصيد لليوم التالي على التوالي بسبب ارتفاع الموج الذي تجاوز 5 أمتار مما يشكل خطورة على الصيادين، مشيرا إلى أن مراكب الصيد وصلت أول أمس رصيف الميناء ولا ينتظر أن تخرج إلى الصيد إلا بعد انتهاء النوة.

وحذر المسؤول، صيادي الدهرا من الصيد على شاطئ بورسعيد في هذه الأجواء، كما اثر الطقس البارد على حركة المارة في الشوارع والأسواق التجارية.

استمرار حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان رسمي استمرار حالة الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس وهطول الأمطار، وصرحت بأن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتابع من خلال غرفة عمليات الطقس بالمحافظة على مدار الساعة تقلبات الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف العمليات الفرعية بالأحياء.