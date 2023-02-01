حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1-2-2023

يخبرك علم الفلك وفق حظك اليوم، أن مواليد برج الجوزاء يمر بيوم مميز لهم على الصعيدين العاطفي والمهني، ويجب عليهم اعتماد اللباقة في الحديث، ومواليد برج الثور يجب عليهم تنظيم النفقات والتصرف بحكمة وحذر لتحقيق الفائدة.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 1-2-2023

مهنياً: تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك، وتتمتع بقدرة فائقة على الإقناع.

حظك اليوم برج الثور 1-2-2023

على الصعيد العاطفي والعائلي لبرج الثور: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

على الصعيد المهني والمالي: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنتبه لقراراتك وأقوالك ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-2-2023

مهنيا: القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتساعدك تحليلاتك كثيرا.

عاطفيا: رغم التشوش، الوضع الفلكي يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة العاطفية وبالثقة في النفس.

حظك اليوم برج السرطان 1-2-2023

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الأسد 1-2-2023

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 1-2-2023

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس، إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك، وتسبب لك اشتباكات مع من تحب.

حظك اليوم برج الميزان 1-2-2023

عاطفيا: الشمس في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتقترب بسهولة ممن تحب.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة وقد يقودك لمفاوضات ناجحة تحقق من خلالها تقدما ومكاسب، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 1-2-2023

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية أو مالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بالسعادة والتوافق، وتعبر بجرأة عن مشاعرك وأفكارك.

حظك اليوم برج القوس 1-2-2023

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمربع برجك، حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على القيود واهتم بدقة أدائك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 1-2-2023

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان، تبدو ساحرا ويقظا ومستعدا للتعامل مع من تحب بروح ود، وتعاطف، وإيجابية.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج الدلو 1-2-2023

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 1-2-2023

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.