حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-2-2023 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الحمل للعناد اليوم، كما يكون مناسبا للحب وعيش أجواء سعيدة بالنسبة لمواليد برج الثور، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة.

وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد تميل اليوم للعناد، حاول أن تقاوم ذلك وأن توضح حسن نواياك.

حظك اليوم برج الحمل 2-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتمهل في قراراتك، وأن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الثور 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات بالنسبة لمواليد برج الثور، ما يجعل اليوم مناسبا للاستمتاع بالحب وعقد اجتماع عائلي يسهم في تقريب وجهات النظر.

حظك اليوم برج الثور 2-2-2023 على الصعيد المهني

يمدك الفلك باليقظة والحماس، ومن أهم أسباب نجاحك اليوم تعاطفك وتفهمك للظروف.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تعتني بحساباتك وخطواتك تجنبا للأخطاء وحاول أن توازن مصروفاتك مع دخلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. حاول أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إظهار مشاعر التذمر.

حظك اليوم برج السرطان 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر يقع في برجك، ويمنحك كل الجاذبية في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 2-2-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تلهمك الأفلاك حسن التصرف، فقط تجنب المشاحنات والجدال في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم برج الأسد 2-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تنظم جهودك وأولوياتك وتهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الأسد 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك بأن تلزم الحرص والتكتم والسمو فوق المعارك.

حظك اليوم برج العذراء 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة المحيطين بك الفرح والعطاء والمزاج الحلو وتحصل على دعمهم في المقابل.

حظك اليوم برج العذراء 2-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل رائع مع الزملاء والرؤساء.

حظك اليوم برج الميزان 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يدفعك ذلك للعناد وتبدو محددا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 2-2-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تكون متعقلا ولا تندفع أو تتسرع في أقوالك أو سلوكك.

حظك اليوم برج العقرب 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بموهبة تحليلية ويساعدك على فك ألغاز كثيرة.

حظك اليوم برج العقرب 2-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تعتمد على أفكار محددة وواضحة في مفاوضاتك وتحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم برج القوس 2-2-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمدك بقدرة على التخطيط الجيد وقد تكون هناك فرصة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك، واكتشاف أمور خافية.

حظك اليوم برج القوس 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الفلك على الاقتراب ممن تحب، فقط لا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها، ولا تتحدث عن أخبارك.

حظك اليوم برج الجدي 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالبرود إذا شعرت بشيء من الغليان والرغبة في التمرد.

حظك اليوم برج الجدي 2-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك والظروف قد تفرض عليك نزاعا مع البعض.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الدلو 2-2-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتؤثر بشدة في مشاعر الأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 2-2-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يدفعك للعمل بحماس كي تكسب التأييد.

حظك اليوم برج الحوت 2-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب يمنحك مزيدا من السحر، ويرفعك إلى السماء وتعرف لقاءات عاطفية واعدة.

حظك اليوم برج الحوت 2-2-2023 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع فينوس يمنحك اليوم شخصية ساطعة.. تنجز أعمالك بحماس وتحصل على التقدير والمكافآت.