9 نصائح من هيئة الدواء يجب اتباعها عند استعمال حقن الأنسولين

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعليمات والإرشادات الخاصة والمتعلقة بطريقة استعمال قلم الأنسولين بغض النظر عن نوعه.

وقالت الهيئة في منشور توعوي لها قامت بتعميمه، يحتاج العديد من مرضى السكري إلى حقن الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر في الدم، حيث أنه لا يوجد مستحضرات دوائية على شكل دواء عن طريق الفم أو شكل حبوب، لافتة إلى أن الأنزيمات الموجودة في المعدة تقوم بتكسير الأنسولين قبل وصوله الى مجري الدم.

ماهي طريقة حقن الأنسولين؟

وجاءت التعليمات والنصائح التي يجب اتباعها من مرضى السكر عند أخذ الأنسولين كالتالي:

- تنظيف الجلد مكان حقن الأنسولين، يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول، وتترك المنطقة تجف قبل الحقن. ​​

-امسك ثنية من الجلد، ثم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.

- ادخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي. ​​

- يضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة 10 ثوانٍ.​​

- تسحب الإبرة للخارج ويستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ، ولا يدلك مكان الحقن.

- إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة. ​​

- توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم.

- تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.​​

نصائح من هيئة الدواء لمرضى السكر

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة للتعريف بكيفية التحقق من شهادات الجودة للمصانع، مشيرة الى أن الورشة تهدف ممثلي شركات الأدوية، إلى التعريف بآلية التحقق من صحة شهادات الجودة المقدمة بما يضمن تطبيق أسس التصنيع الجيد والتأكد من جودة ومأمونية الخامات الدوائية والأدوية تامة الصنع التي يتم استيرادها والخاضعة لرقابة هيئة الدواء المصرية.