«الصحة»: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بسبب حالة الطقس

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع موجة الطقس السيء، وأشارت التقارير التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، إلى توفير وزارة الصحة والسكان كافة الأدوية بكميات وفيرة وأكياس الدم ومشتقاته المختلفة لمواجهة أي تطورات.

وزارة الصحة: أمراض تنتشر في الشتاء

وأضافت التقارير أنه تم مضاعفة أعداد النوبتجية بأقسام الطوارئ، لافتا الى أنه خلال فترة الطقس السيء خاصة في فصل الشتاء تنشط الأمراض التنفسية المختلفة وتعمل مديريات الشؤون الصحية على رفع التوعية بين المواطنين بكيفية الوقاية من الأمراض التنفسية خلال هذه الفترة ولا سيما مرضي الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

وتابعت التقارير، أنه بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية هناك تحديث لبروتوكولات العلاج لكافة الأمراض على مستوى جميع المحافظات، يأتي ذلك في إطار مواكبة كافة التحديثات التي تجري وفقا للمعايير العالمية.

وزارة الصحة تمتلك منظومة رصد متكاملة

وأكدت التقارير أن وزارة الصحة والسكان لديها منظومة رصد كاملة للوضع الوبائي للأمراض التنفسية المختلفة بداية من جائحة فيروس كورونا، والإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد والفيروس التنفسي المخلوي، من خلال وحدة رصد تصل إلى 27 مرصدا ويتم تحليل كافة البيانات، وفي حالة الطوارئ يتم التعامل الفوري.

وأوضحت التقارير أن الوزارة قامت بالتزامن مع فصل الشتاء على تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة 105، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين عبر المنصات المختلفة لوزارة الصحة والسكان والخط الساخن ايضا.