هيئة الدواء تنصح مرضى السكر بتغيير مكان حقن الأنسولين بشكل دوري

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها من قبل مرضى السكر، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وسعيها على المتابعة الدورية والمستمرة مع المرضى لضمان وصول الخدمة الطبية كاملة لها، ضمن استراتيجية واضحة تعتمد عليها الهيئة لصالح المواطن.

نصائح لمرضى السكر

وقالت هيئة الدواء إذا كنت من مستخدمي الإنسولين، فلابد الحرص على تبديل مكان حقن الإنسولين بشكل دوري، والحرص على الالتزام بالنظام الغذائي وجرعات الدواء التي يصفها لك الطبيب، وعلى مرضى السكر ضرورة القيام بقياس مستويات السكر بالدم بشكل دوري، وممارسة نشاط رياضي بما يتناسب مع حالتك الصحية وتجنب التدخين.​

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقواعد والإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والإفراج الطبي الجمركي للمستحضرات الطبية وخاماتها ومستلزمات التعبئة والتغليف الخاصة بها.

الإفراج الطبي الجمركي

وتابعت هيئة الدواء: تهدف الورشة، المقدمة لممثلي الشركات الراغبة في التعرف على الإجراءات، إلى شرح القواعد المنظمة لسير العمل بالإدارة العامة للاستيراد والافراج الطبي الجمركي مع تسليط الضوء على ما جرى استحداثه من إجراءات لتنظيم عملية استيراد المستحضرات الطبية (مستحضرات صيدلية - حيوية - أدوية مخدرة - مستحضرات تجميل) وخاماتها ومستلزمات التعبئة والتغليف الخاصة بها.

وكشفت أن هيئة الدواء من المقررأن تنعقد الأسبوع القادم، مشيرة الى أن المتدرب من المقرر أن يحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.