«تعليم الشرقية»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الأربعاء المقبل

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال نهاية الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويعقب ذلك مباشرة إعلان النتيجة على الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال تخصيص رابط خاص بالنتيجة .

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنه جار متابعة أعمال التصحيح، للانتهاء منها ومراجعتها وذلك بإشراف المديرية للانتهاء منها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 يوم الأربعاء المقبل.

ولفت إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة، أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن المقرر أن يعلن موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 لجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، ويتاح للطلاب الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس، واتباع الخطوات التالية:

1- دخول الطالب على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

2 - اختيار الدخول الي موقع النتيجة.

3- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لأرقام الجلوس ويحصل على النتيجة.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أعلنت في وقت سابق أن الامتحانات جرت في أجواء اتسمت بالهدوء والامتحانات كانت من المناهج الدراسية وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد اي شكاوى للمديرية من قبل أولياء الأمور أو الطلاب، لافتة إلى أنه كان هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتتم الامتحانات في سهولة ويسر.