عاجل.. إعلان جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 54
كتب:
إلهام زيدان
08:04 م | الخميس 02 فبراير 2023
المكرمون بجوائز معرض الكتاب
أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في الفروع المختلفة التي كشفت عنها الهيئة العامة للكتاب من قبل.
وجاءت الجوائز كالتالي:
شعر العامية: أسامة سند عن «مشهد اغتيال البيدق».
جائزة الشباب لأدب الأطفال: «مناصفة»
أدب الطفل: مناصفة بين وليد محمد عن قصة «بحر وجبل»، وهند مصطفى علي عن قصة «أسرار رنا»
الدراسات الإنسانية: كتاب «حكايات ستات من بلدنا» للكاتبة إلهام فطيم.
جائزة النقد الأدبي: نظرية المجاز في الشعر العربي للدكتور محمد زيدان.
جاىزة الكتاب العلمي: حجبت هذا العام.
الفنون فرع الموسيقى: حجبت
جائزة التراث: حجبت
جائزة الترجمة لأدب الطفل: يوميات طفل يقرأ ذهبت إلى المترجمة رضوى عبدالفتاح إمبابي.
جائزة أفضل كتاب مترجم: مناصفة صلاح الدين سعد هلال، عن ازدواجية الدين ومحمد عبدالفتاح عن تاريخ شعبي لكرة القدم.
جائزة شعر العامية: ديوان مبروك خسرت الانتظار، للشاعر مدحت منير.
جائزة شعر الفصحى: علاء محمد أحمد خالد، ديوان العدم أيضا مكان حميم
جائزة القصة للكاتب: محمد عاشور
جائزة الرواية: بعد أن يسدل الستار، للكاتب عمرو عافية.
جائزة أفضل ناشر مصري: رباب فؤاد الشهاوي- دار نشر الفؤاد.
جائزة أفضل ناشر عربي: مناصفة بين مركز المحروسة للدراسات للنشر، ودار ممدوح عدوان.