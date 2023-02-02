انطلاق ندوة «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية» في معرض الكتاب

ضمن فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، انطلقت ندوة «شراكات محلية وإقليمية- القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»، ويديرها الإذاعي حسن مدني رئيس شبكتي إذاعة البرنامج العام والقرآن الكريم السابق.

حديث عن القاهرة وتاريخها العريق

استهل «مدني» الندوة بكلمة عن القاهرة وتاريخها العريق، فمنذ أن كان يطلق عليها الفسطاط، توافد عليها العديد من القبائل، وحرصت كل قبيلة على التمركز فيها.

وأشار إلى أنه من أهم معالم القاهرة التاريخية مسجد عمرو بن العاص، وكذلك الأزهر الشريف الذي يمثل قاعة السنة والوسطية والجماعية.

وتعاقب على القاهرة العديد من الأجيال والسلاطين من بينهم صلاح الدين الأيوبي، إلى أن وصلت إلى سلاطين المماليك بقسميها البحرية والبرجية.

ارتباط التصاميم بالعصور

وتابع «مدني» أن القاهرة الآن تمثل متحفا مفتوحا، ويمكن تمييز العصور المختلفة التي عاصرت القاهرة من خلال مآذنها، فكل تصميم يشير إلى عصر بعينه.