رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

انطلاق ندوة «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية» في معرض الكتاب

كتب:

عبير خالد
تصوير:

عبير خالد
07:13 م | الخميس 02 فبراير 2023
جانب من ندوة «الشراكات المحلية الإقليمية- القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»

جانب من ندوة «الشراكات المحلية الإقليمية- القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»

ضمن فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، انطلقت ندوة «شراكات محلية وإقليمية- القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»، ويديرها الإذاعي حسن مدني رئيس شبكتي إذاعة البرنامج العام والقرآن الكريم السابق.

حديث عن القاهرة وتاريخها العريق

استهل «مدني» الندوة بكلمة عن القاهرة وتاريخها العريق، فمنذ أن كان يطلق عليها الفسطاط، توافد عليها العديد من القبائل، وحرصت كل قبيلة على التمركز فيها.

وأشار إلى أنه من أهم معالم القاهرة التاريخية مسجد عمرو بن العاص، وكذلك الأزهر الشريف الذي يمثل قاعة السنة والوسطية والجماعية.

وتعاقب على القاهرة العديد من الأجيال والسلاطين من بينهم صلاح الدين الأيوبي، إلى أن وصلت إلى سلاطين المماليك بقسميها البحرية والبرجية.

ارتباط التصاميم بالعصور

وتابع «مدني» أن القاهرة الآن تمثل متحفا مفتوحا، ويمكن تمييز العصور المختلفة التي عاصرت القاهرة من خلال مآذنها، فكل تصميم يشير إلى عصر بعينه.

 

اقرأ المزيد:

«مستقبل صناعة النشر بالأردن والوطن العربي» ندوة بمعرض الكتاب اليوم

توافد زوار معرض الكتاب لحضور ندوة حماية الشباب من الظواهر الدخيلة (صور)

ندوة حول العلاقات المصرية الإندونيسية في القاعة الدولية بمعرض الكتاب

منسق «المشروعات الخضراء» يشارك في ندوة بمعرض الكتاب
بقلم عبير خالد