رئيس السنغال يلتقي ممثلي الشركات المصرية على هامش قمة داكار لتمويل البنية التحتية

على هامش فعاليات قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية، حرص الرئيس السنغالي ماكي سال، خلال مغادرته مقر انعقاد القمة في ختام اليوم الأول، على تبادل أطراف الحديث مع ممثلي الشركات المصرية الذين تصادف وجودهم في مدخل القاعة، حيث أشاد الرئيس «سال»، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات كبيرة، انعكست على الطفرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية.

وأكد الرئيس السنغالي دعم بلاده لشركة «السويدى إلكتريك» المصرية، لتنفيذ المشروعات التي تم اليوم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، ومنها مشروع إنشاء المدينة الاقتصادية المتخصصة «Sandiara»، والتي تأتي ضمن المشروعات التي قامت الشركة بعرضها على رئيس السنغال خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، وتم اليوم توقيع مذكرات تفاهم بشأن البدء في تنفيذها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء للرئيس ماكي سال أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها في السنغال بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ومصر لديها شركات متميزة في مختلف مجالات البنية الأساسية، وهو ما عقب عليه الرئيس «سال» بالإعراب عن شكره لحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع السنغال.