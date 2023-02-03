كواليس السنوات الأخيرة في حياة عايدة عبد العزيز.. الزهايمر سيطر عليها

تُعد الفنانة عايدة عبدالعزيز، واحدة من أبرز الفنانات اللواتي حققن نجاحات واسعة، وتعلق بها الجمهور، إلا أن السنوات الأخيرة من حياتها شهدت قدرًا من المعاناة والتعب، تأثرًا برحيل زوجها المخرج أحمد عبد الحليم، الذي رحل عام 2013.

ويُعتبر وفاة أحمد عبدالحليم، هو الحدث الأخير الذي توقفت عنده ذاكرة عايدة عبد العزيز، طوال الـ8 الأخيرة في حياتها، حتى تاريخ وفاتها في مثل هذا اليوم 3 فبراير 2022، حيث لم يتبقَ في الذاكرة سوى قصة الحب التي جمعتها بزوجها.

وفي الحوار الأخير لها، والذي انفردت به «الوطن»، كشفت عايدة عبد العزيز، كواليس اعتزالها الفن، بعد وفاة زوجها، حيث قالت في كلمات مقتضبة: «خلاص مش بشتغل، رغم إن الناس وحشوني جدًا، لكن أنا قاعدة في البيت للراحة، عاوزة أعيش بعيد عن دوشة الفن، أنا في رحلتي الأخيرة، ومحدش بيسأل عليا، وفي انتظار لقاء ربٍ كريم».

وشاركت عايدة في عدد كبير من الأفلام منها «النمر والأنثى» مع عادل إمام، و«حائط البطولات»، و«عفاريت الأسفلت»، و«فجر الإسلام»، و«هليوبلس»، و«خلطة فوزية»، و«كشف المستور»، و«بوابة إبليس»، و«خرج ولم يعد».