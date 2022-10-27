أزمات في حياة عايدة عبد العزيز.. وفاة زوجها وإصابتها بألزهايمر

عدة أشهر مرت على رحيل الفنانة عايدة عبد العزيز، التي يوافق اليوم ذكرى ميلادها، والتي عملت مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكانت من رواد المسرح في مصر، وتزوجت من المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم بعد قصة حب طويلة، وخلال حياتها مرت بالعديد من الأزمات والمواقف الصعبة.

أزمات واجهت عايدة عبد العزيز

- أصُيبت الفنانة عايدة عبد العزيز بمرض ألزهايمر، ما أدى إلى غيابها عن الساحة الفنية لمدة تزيد عن 7 سنوات، وقررت أن تكون بمفردها بعيد عن أعين الجمهور .

- تعرضت الفنانة عايدة عبد العزيز لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، إذ جمعت بينهما قصة حب طويلة، وظلت تتذكره رغم وفاته وتكرر اسمه كثيرا.

- تعرضت الفنانة عايدة عبد العزيز لكسر في الحوض، مما أدى إلى إجرائها عملية جراحية كبيرة قبل وفاتها.

محطات في حياة عايدة عبد العزيز

والفنانة عايدة عبدالعزيز من مواليد شهر يوليو عام 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم، وجمعتهما قصة حب كبيرة، وشاركت في عدد كبير من الأفلام منها: «النمر والأنثى» مع عادل إمام، و«حائط البطولات»، «عفاريت الأسفلت»، «فجر الإسلام»، «هليوبوليس»، «خلطة فوزية»، «كشف المستور»، «بوابة إبليس»، «خرج ولم يعد».