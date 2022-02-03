نجوم الفن ينعون رحيل عايدة عبد العزيز: رحلت الأستاذة والفنانة

نعى عدد من نجوم الفن الفنانة عايدة عبد العزيز، والتي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وكتب الفنان محمد صبحي على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، ناعيا الفنانة عايدة عبد العزيز، قائلا: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى عايدة عبدالعزيز، شاركت معي في كافة أجزاء ونيس وأيضاً رحلة المليون.. وداعاً يا عايدة.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنك فسيح جناته، وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان».

حمزة العيلي: كانت ممثلة عملاقة

كما أشاد الفنان حمزة العيلي بالفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، داعيا لها بالرحمة معلقا: «الله يرحمك، كنتِ ممثلة عملاقة، رحمة الله على الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز».

محمد العدل: رحلت الأستاذة المتألقة

وقامت الفنانة هند عاكف بنعي الراحلة عايدة عبد العزيز، وتفتخر أنها شاركتها معها بعدة أعمال، قائلة: «نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور لها بإذن الله الفنانة القديرة الأستاذه عايدة عبد العزيز، كان ليا الحظ بمشاركتي معاها في أكثر من عمل فني، ومن أول أعمالي سهرة الألبوم مع الفنان الراحل عمر الحريري.. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته بإذن الله تعالى».

كما عبر المنتج محمد العدل عن حزنه لرحيل الفنانة عايدة عبد العزيز، من خلال صفحته عبر فيسبوك معلقا: «البقاء لله رحلت الأستاذة المتألقة دوما فى كل الادواررحلت الفنانة والاستاذة عايدة عبد العزيز».