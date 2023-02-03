عوض تاج الدين: انتشار الفيروسات في الشتاء أمر طبيعي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أن ظهور متحور لأي فيروس شيئ طبيعي ويحدث في العالم أجمع، لافتًا أن ظهور متحورات فيروس كورونا مستمر لسببين أحدهم عدم انتهاء كورونا كوباء عالمي، مشددًا على أن شدة الفيروس وقوته قلت بشكل كبير في مصر.

يادة أعداد المصابين بالفيروسات في الشتاء لأسباب طبية

وأوضح «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أن زيادة الحالات في فصل الشتاء شيئ متوقع، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد المصابين بالفيروسات في الشتاء لأسباب طبية تعود للإغلاق والتجمع في الأماكن المغلقة والتغير المفاجئ لدرجات الحرارة، ما يؤدي لانتشار بعض الفيروسات التنفسية مثل فيروس كورونا وغيرها.

الوضع المرضي والوبائي مستقر

وشدد تاج الدين على أن ظهور المتحورات شيئ طبيعي جدًا بسبب وجود الفيروس واصابة البشر به مشيرًا أن المهم طبيًا هو شدته ومدى انتشاره ونوع الاصابات واستجابة المرضى للعلاج مؤكدًا أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الوضع المرضي والوبائي مستقر وأن زيادة الأعداد تكون باعداد قليلة والاستجابة للعلاج المستخدم عالية جدًا.