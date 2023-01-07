تاج الدين: انخفاض ملحوظ في أعداد مصابي كورونا.. ولا متحورات جديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضًا ملحوظًا في عداد المصابين على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا لا يعني اختفاء الفيروس، الذي ما زال موجودًا، وعلى المواطنين توخي الحذر وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام.

متحور كورونا الجديد

ومع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا على مستوى العالم، أشار مستشار الرئيس للشؤن الصحية، إلى أن المتحورات هي سمة أساسية للفيروسات، إذ أن فيروس الإنفلونزا يتحور كل فترة، لذلك المواطنين يحصلون على اللقاح الخاص به كل عام وفقا لتحديثات منظمة الصحة العالمية، مضيفا: «الوضع في مصر تحت السيطرة وعدد الحالات قليلة وبأعراض بسيطة والحالات التي تحتاج إلى مستشفيات تكاد تكون نادرة والوفيات صفر».

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأوضح «تاج الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يظهر في مصر متحورات جديدة، وفور ظهور أي متحورات يتم الإعلان عنها بشكل مباشر لمعرفة المواطنين بالأعراض وطرق الوقاية، لافتا إلى أنه على المواطنين خلال فصل الشتاء، الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وكذلك لقاح كورونا لتحصين الجهاز المناعي وإعطاءه القدرة على مقاومة الفيروسات التنفسية، مشيرا الى أهمية الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، ودورها في تعزيز الجهاز المناعي وعدم الحصول عليها يعرض الجسم الى نقص مناعة تجاه فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

كما أشاد باحترافية الدولة المصرية في التعامل مع ملف اللقاحات، وتوفير كافة أنواع لقاحات كورونا، خاصة للمسافرين العاملين في دول وضعت شروط بالحصول على لقاح بعينه، وشرعت الدولة بتوفير اللقاحات لهم ولغيرهم، مطمئنا المواطنين بتوافر كافة اللقاحات الان، متابعا: «لدينا فائض أيضا.. لا داعي للخوف».