عوض تاج الدين: 75% من المرضى يستخدمون المضادات الحيوية دون الرجوع إلى طبيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن 75%؜ من المرضى يحصلون على المضادات الحيوية خارج المستشفيات ودون وصفة من الطبيب، لافتا إلى أن الإسراف في المضادات الحيوية يؤدي إلى نتيجة عكسية، ولابد من الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والرجوع إلى الطبيب المختص.

176 مصنع لتوفير الأدوية

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الرئيس السيسي، حرص خلال جائحة فيروس كورونا، على توفير كل المستحضرات الدوائية واللقاحات الخاصة بالفيروس، مشيرا إلى وجود نحو 176 مصنع دواء.

وتابع «تاج الدين»، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي حول الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، بحضور 300 طبيب، بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في المضادات الحيوية واستخداماتها، وسيجري الإعلان عن هذا التطور بشكل رسمي وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مستشار الرئيس للشؤون الصحية: الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنه جرى وضع الأدلة الإرشادية الكاملة الخاصة ببروتوكولات العلاج الخاصة بالمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر والتحورات أمر طبيعي ولا داعي للقلق أو الخوف، لكن على المواطنين الحذر ومعرفة كيفية استخدام العلاج وطلب الرعاية.

وحذر «تاج الدين»، من الانسياق وراء طلبات المرضى في كتابة علاج المضادات الحيوية لهم، مشيرا إلى أن العلاجات لها استخدامات وجرعات تختلف من شخص لآخر، ولا يجب أن نتعامل بشكل من العشوائية فيها.