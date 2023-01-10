«مايكروسوفت» توقف تحديثات «ويندوز 8.1».. ما مصير الأجهزة العاملة به؟

توقفت شركة مايكروسوفت رسميًا اليوم، عن دعم نظام التشغيل ويندوز 8.1، وفقًا لإعلان الشركة على مدونتها.

وذكرت الشركة، أنّه بعد 10 يناير لن يتم تزويد مستخدمي النظام بالمساعدة الفنية لأي سبب من الأسباب، ولن تتوفر تحديثات للبرامج وأنظمة الأمان.

ومع ذلك، سيستمر الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل نظام التشغيل هذا في العمل، ولكن دون تحديثات.

وفي هذا الصدد، توصي الشركة بالترقية إلى إصدار من نظام التشغيل لا يزال مدعومًا، على سبيل المثال، إلى ويندوز 11.

وأضافت الشركة أنّه اعتبارًا من اليوم، لن يتمكن المستخدمون من شراء التطبيقات والألعاب وتثبيتها من متجر مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي تعمل بنظام ويندوز 8.1.

وقدّمت مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 8.1 عام 2013 وهذا النظام مخصص في الغالب لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل باللمس، ومع ذلك، فهو يدعم أيضًا أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.