انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو على خط «القاهرة - الأقصر» الأحد المقبل

تنطلق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط «القاهرة - الأقصر»، الأحد المقبل من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساءً لتصل الأقصر الساعة 8,50 صباح يوم الإثنين المقبل وقوفاً بمحطات «الجيزة –أسيوط –سوهاج –قنا»، وتستمر على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع كما تقرر أن يعود القطار من محطة الأقصر الساعة 22,00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف في رحلة الذهاب، وذلك أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

تجهيز قطارات التالجو

تم وصول القطارين الثالث والربع من قطارات تالجو الفاخرة وجاري تجهيزهما في ورش صيانة قطارات تالجو بورش الفرز بواسطة الخبراء الإسبان لبدء تجارب التشغيل التجريبي دون ركاب، على أن يتم تشغيل القطار الثالث على خط «القاهرة - الإسكندرية»، والقطار الرابع على خط «القاهرة - أسوان»، كما تم تعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط «القاهرة - الأقصر»، ليتم تشغيله على خط «القاهرة - أسوان»، إلى جانب القطار الرابع.

السكك الحديدية

وبحسب هيئة السكك الحديدية، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية وبينها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، كما أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية

وتتميز هذه القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير في المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم، ما يقلل من وزن القطار وبالتالي توفير الوقود المستهلك في الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها، وتوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار وقدم وزير النقل التهنئة للشعب المصري ولركاب خط الصعيد بتشغيل هذا القطارات الفاخر.