موعد تشغيل قطار تالجو الإسباني على خط الصعيد.. مقاعد مخصصة لذوي الهمم

كشفت هيئة السكة الحديد، موعد تشغيل قطار التالجو الإسباني على خط الصعيد، وسط تساؤلات أهالي الوجه البحري عن موعد انطلاقه إسوة بخط إسكندرية الذي انطلق منذ عدة أسابيع.

موعد تشغيل قطار التالجو على خط الصعيد

وأكدت هيئة السكك الحديد، في بيان لها، أنه يجرى تشغيل قطار التالجو الإسبانى خلال أيام على خط القاهرة الأقصر.

ويأتي ذلك وفق بيان الهيئة، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، حيث وجه الوزير بتشغيل القطار الثالث لتالجو على خط القاهرة أسوان، والقطار الرابع على خط القاهرة الإسكندرية، والخامس على خط القاهرة الاقصر، والسادس على خط القاهرة أسوان.

سعر تذكرة قطار التالجو

ولم يحدد سعر تذكرة تالجو على خط الصعيد حتى الآن، وفق مصدر بالهيئة في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

يذكر أن سعر تذكرة قطار التالجو على خط إسكندرية القاهرة، تصل إلى 200 جنيه درجة أولى، و150 جنيها درجة ثانية.

ويوجد العديد من المميزات في قطار التالجو، على غرار القطارات العاملة بالدول الأوربية ويوجد به تقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التى تصل إلى 160 كم / ساعة، وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات لراحة الركاب، بالإضافة إلى كراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى ومركزية، بعربات الدرجة الثانية.