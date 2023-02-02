«السكة الحديد»: اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف قطار «تالجو الإسباني»

حدّدت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، آخر موعد للتقديم في وظائف قطار «تالجو الإسباني»، اليوم، والتي بدأ التقديم لها يوم 25 يناير الماضي، وأتاحت التواصل مع إدارة الموارد البشرية من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءاً، للاستفسار عن أي معلومات تخص الوظائف الجديدة المُعلنة.

وأوضحت الشركة، أن أخر موعد للتقديم في وظائف قطار تالجو الإسباني، هو اليوم، لافتة إلى أن الوظائف متاحة لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، وبعضها يشترط الخبرة.

تفاصيل وظائف قطار تالجو 2023

وأعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، تفاصيل وظائف قطار تالجو الإسباني2023، موضحة أنها تشمل قائد طاقم القطار، ومشرف أمن غرفة المراقبة، وفرد أمن، وعامل نظافة وأفراد تدخل سريع.

شروط وظائف قطارات التالجو

وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوظائف المتاحة تشترط، الحصول على مؤهل عال مناسب ومؤهل متوسط ومؤهل فوق المتوسط، وحاملي الشهادة الإعدادية، بشرط أن يتمتع بلياقة بدنية عالية، للعمل على تأمين ونظافة قطارات تالجو أثناء وبعد الرحلة، وبعض الوظائف تشترط خبرة في أعمال الحراسة.

معلومات عن شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

تقوم شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، بتركيب أنظمة أمنية باستخدام الكاميرات التليفزيونية وذلك بواسطة فريق عمل من الشركة مدرب على أحدث التقنيات الحديثة ويقوم بأعمال التركيبات لأنظمة المراقبة التليفزيونية، وتمتلك الشركة ورشة لتصنيع الملابس وذلك لعمل الاكتفاء الذاتي من الزي المخصص للعاملين بالشركة والتوفير على الشركة من التعاقدات الخارجية.

وتمتلك الشركة أيضا ورشة فنية تقوم بأعمال التصنيع والصيانة لبعض احتياجات الشركة وذلك توفيراً لنفقات الصيانة الخارجية، وتمتلك وحدة مكافحة الحشرات والقوارض وتقوم بالمكافحة بالمحطات والقطارات والورش وبعض الشركات الشقيقة بالسكك الحديد، فضلاً عن أنه تم استحداث وحدة لتصنيع المنظفات والكيماويات المستخدمة في أعمال النظافة لنظافة المحطات.