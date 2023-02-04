حظك اليوم برج السرطان السبت 4-2-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان بالجدعنة، فهو لا يتأخر عن أصدقائه، ويقدم لهم الدعم والسند في أي المواقف الصعبة التي يمرون بها، ومع ذلك لا يفصح عما يشعر به لأحد، ولا يتحدث لأحد عن الآلام التي يشعر بها، فهو شخص مستمع جيد، ولكنه لا يجيد الحديث والتعبير عما بداخله فلا يجد راحته في الحديث عن نفسه لأحد، ويحب مصادقة نفسه.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت الموافق 4 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج السرطان، يخبرهم بيوم مميز وتجد لديك أفكار كثيرة مبتكرة، ولكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك قبل التفوه بها أو عرضها.