حظك اليوم برج الأسد السبت 4-2-2023 عاطفيا ومهنيا

خفة الظل من أهم المميزات التي تغلب على مولود برج الأسد في تعاملاته فأينما وجد يعرف كيف يسعد الناس معه ويؤثر فيهم بأفشاته التي يلقيها بينهم، وهو شخص طيب القلب، محب لعمله، صبور، يسعى للنجاح والحفاظ عليه، ولا يتأخر عن تقديم الدعم لمن حوله ويحب أصدقائه كثيرا.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك اليوم وهو ما وساعدك على إثبات وجودك أمام مديرك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتناغم مع المشتري اليوم، وهو ما ينعكس عليك بشكل جيد، حيث تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة وتكون مميزا ومبهرا لمن حولك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.