ضبط 255 حالة إشغال متنوع وغلق 4 منشآت و 38 ألف غرامة فورية بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية اليوم حملات رقابية مشددة على كافة أنحاء المحافظة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية، وإزالة الإشغالات المخالفة والتعديات، وتحرك جهاز حماية المستهلك لمراقبة المصانع والأسواق والاستجابة لشكاوى المواطنين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية، استهدفت شوارع صلاح الدين شعبان، و57 من خالد بن الوليد، وملك حفني بحري، وجمال عبد الناصر، وشارع خليل حمادة، وخالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع عدد 4 منشآت.

وفقا لبيان محافظة الإسكندرية، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت خلف محطة قطار سيدى جابر، شارع الطيار محمود شكري، وفوزى معاذ ،تقسيم القضاة بمنطقة سموحة وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الإشغالات.

نفذ حي العجمي حملة مكبرة وتم توقيع غرامات فورية

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات استهدفت الحملة طريق إسكندرية مطروح من البيطاش وحتى الكيلو 21 مروراً بسوق الهانوفيل وسوق الصابرين، وشارع الحديد والصلب، شهر زاد، والهانوفيل الرئيسي، والجمعية وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 19 ألف جنيه والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكثفة لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية لإزالة الإشغالات شملت شارع 45 الدولي، طريق الجيش، ملك حفني قبلي، وشارع 45 قبلي، وأسفرت الحملة عن تغريم المحال المخالفة 19 ألف جنيه.

حملات مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الشتوية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

تكثيف الحملات واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، ضبط خلال الأيام القليلة الماضية 46 شيكارة أرز زنة 25 كيلو للشيكارة مجهولة المصدر بأسواق برج العرب وخاصة بمنطقة سوق شارع السمك؛ نظرا لتلقي فرع الجهاز العديد من الشكاوي التي تفيد قيام التجار برفع الأسعار وحجب بعض السلع الاساسية عن المواطنين، مشيرا إلى أن فرع الجهاز قام بالمرور على محلات الأعلاف والحبوب للتأكد من صلاحية السلع.