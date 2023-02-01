موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية

يترقب الجميع وينتظر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الإسكندرية، بعد انتهاء الكنترول من التصحيح اليوم؛ إذ جرى تسليمها لقسم الإحصاء، تمهيدا لاعتمادها من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وحول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى الانتهاء من عمليات التصحيح، والنتائج مبشرة بالخير، وستكون نسبة النجاح مرتفعة، مشيرا إلى أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، وسيجرى إعلان النتيجة رسميا فور اعتمادها من المحافظ، ويجرى الآن رصد الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي في قسم الإحصاء، وسيجرى إعلان النتيجة رسميا على موقع المحافظة ومديرية التعليم في موعد أقصاه غدا الخميس.

الفصل الدراسي الثاني يبدأ 11 فبراير

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية، إلى أن الفصل الدراسي الثانى سيبدأ في 11 فبراير الجاري، وهي فرصه جيدة للطلبة الذين أخفقوا في الترم الأول لاستعادة الثقة وتحسين نتائجهم فى امتحانات الترم الثاني.

وأوضح أنه يجرى تشجيع ودعم المتميزين في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية، وتكريم المتفوقين منهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتميز في الدراسة والأنشطة والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.