نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس.. تظهر بعد قليل

أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان صباح اليوم، أن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2022/ 2023 سيتم بعد قليل بعد انتهاء عمليات التصحيح، الأمر الذي يجعل الجميع منشغلا بالنتيجة وطريقة الوصول إليها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس الترم الأول 2023 كي يكون الجميع مستعدا للتعرف عليها فور إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ولمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس يتبع أي طالب أو ولي أمر عدة خطوات، كالتالي:

- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

- يتم الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الخاص بالطلاب والذي يتم تفعيله على الموقع فور إعلان النتيجة.

- وضع رقم جلوس ثم التأكيد لتظهر النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

وبحسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في بيانها الرسمي، فإن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس سيتم فور اعتمادها من محافظ الإسكندرية بعد قليل، حيث جرى الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.